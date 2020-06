Thổi nồng độ cồn, một tài xế ở Nghệ An bị phạt 35 triệu đồng, tước bằng 23 tháng

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn theo quy định tại Nghị định số 100/2014/NĐ-CP của Chính phủ.