Thời tiết giá rét, thiết bị sưởi ấm ở thị trường Nghệ An 'tăng nhiệt'

Không khí lạnh tăng cường bao trùm miền Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ từ ngày 19/2 đã khiến cho cuộc sống và sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Thời tiết lạnh giá khiến người dân Nghệ An nói chung và TP.Vinh nói riêng phải tìm mua những thiết bị sưởi để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Trên thị trường hiện có nhiều loại máy sưởi từ bình dân đến cao cấp, có giá từ vài trăm ngàn đồng đến hàng triệu đồng. Ảnh: Q.A Theo ghi nhận của P.V, tại các siêu thị, cửa hàng điện máy trên địa bàn TP.Vinh hiện đang bày bán các thiết bị sưởi với khá nhiều mẫu mã, chủng loại, tuy nhiên, chiếm thị phần chủ yếu vẫn là những hãng quen thuộc như Panasonic, Kangaroo, Sunhouse, Fuji… Ngoài ra, một số siêu thị cũng bày bán thêm hàng nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…



Chị Nguyễn Hồng Nhung ở phường Trường Thi (TP.Vinh) cho biết: Sau khi nghe dự báo thời tiết sẽ có đợt rét nhất từ đầu mùa, tôi đã mua 3 máy sưởi với giá gần 5 triệu đồng cho cả gia đình, đặt ở 3 phòng để bảo vệ sức khỏe cho cả nhà, máy khá nhỏ gọn nên có thể di chuyển được nhiều địa điểm, giúp bố mẹ làm việc, các con học online ở nhà an toàn trong mùa rét...".

Các thiết bị sưởi giá bình dân được tiêu thụ mạnh trên địa bàn TP.Vinh. Ảnh: Q.A Theo khảo sát, sức mua của các thiết bị sưởi đã tăng từ 30 - 40% so với ngày thường. Tuy nhiên, lượng người mua trực tiếp tại các siêu thị điện máy chỉ tăng nhẹ do người dân hạn chế ra đường vì thời tiết khắc nghiệt và vì dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, do đó, nhiều người đã đặt hàng online và ship đến tận nhà để không phải ra ngoài. Anh Hoàng Trường - chủ một cơ sở điện máy tại TP.Vinh cho biết: "Trong ngày 20/2, tôi đã nhận được 30 đơn đặt hàng các loại máy sưởi, chủ yếu là các dòng máy bình dân dưới 1 triệu đồng, các dòng cao cấp thì ít người hỏi mua hơn...".



Được biết, giá các thiết bị sưởi cũng có sự phân cấp đáng kể, rẻ nhất trên thị trường là loại đèn sưởi, quạt sưởi hồng ngoại từ 2 - 5 bóng có giá từ 250.000 - 500.000 đồng. Những dòng cao cấp hơn có giá từ 2 - 5 triệu đồng. Sở dĩ những mặt hàng này có mức giá cao hơn vì ngoài việc đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ thì còn có khả năng tiết kiệm điện, tuy nhiên, sức mua không nhiều bằng các dòng giá rẻ.

Mặc dù sức mua tăng cao, tuy nhiên, theo khuyến cáo, những dòng sản phẩm đèn sưởi và quạt sưởi có nhược điểm chính là đốt cháy oxy khiến không khí trở nên khô và diện tích làm nóng nhỏ. Do đó, nếu sử dụng thiết bị này thường xuyên sẽ ảnh hưởng về hô hấp, khô da, nhất là với gia đình có trẻ sơ sinh hay trẻ nhỏ, người già, người có tiền sử bệnh hô hấp. Các loại máy sưởi bức xạ hồng ngoại (quạt sưởi, đèn sưởi, lò sưởi dùng dây may so trực tiếp...) cũng tiềm tàng nguy cơ gây cháy cao và bỏng nếu tiếp xúc trực tiếp. Do đó, phải đặt chúng ở xa ít nhất khoảng 1-2 mét tùy từng loại khi sử dụng...