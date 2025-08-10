Kinh tế Thời tiết Hà Nội hôm nay mưa buổi sáng, trưa chiều hửng nắng nhẹ Theo dự báo thời tiết Hà Nội ngày 8/10, trời nhiều mây kèm mưa nhỏ buổi sáng, trưa giảm mưa và có nắng nhẹ, nhiệt độ dao động 25-30°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội cho biết từ nửa đêm đến sáng sớm 8/10, các quận nội thành và vùng ven tiếp tục có mưa rải rác, cường độ nhẹ. Nhiệt độ ổn định ở mức 25°C, độ ẩm không khí duy trì khoảng 96–97%, gió đông bắc thổi nhẹ với vận tốc trung bình 1–2 m/giây.

Mưa nhỏ xuất hiện ngắt quãng trong khung giờ từ 0h đến 9h, tập trung nhiều hơn ở các quận Ba Đình, Đống Đa và Cầu Giấy. Dù lượng mưa không lớn, nhưng do ẩm cao và mây dày nên tầm nhìn buổi sớm bị giảm nhẹ, chỉ còn 80–90%.

Từ khoảng 12h trưa, mưa giảm hẳn, bầu trời chuyển sang trạng thái nhiều mây - nắng nhẹ, đặc biệt rõ từ 13h đến 16h.

Nhiệt độ tăng dần lên mức 28–30°C, độ ẩm giảm xuống còn 75-82%, tạo cảm giác khô ráo và dễ chịu hơn so với buổi sáng.

Gió thổi nhẹ hướng tây nam với tốc độ khoảng 1–2 m/giây. Áp suất không khí dao động quanh 1011–1013 hPa.

Chỉ số tia cực tím (UV) đạt 6,8, được xếp vào mức cao, nên người dân khi di chuyển ngoài trời giữa trưa cần che chắn cẩn thận, đặc biệt là trẻ nhỏ và người có làn da nhạy cảm.

Từ sau 18h, thời tiết Hà Nội dần ổn định, mây xuất hiện rải rác nhưng không có mưa. Nhiệt độ giảm dần xuống 26-27°C, độ ẩm trở lại mức 90-95%.

Gió nhẹ hướng tây bắc 1-2 m/giây, tầm nhìn xa trên 10 km, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời buổi tối.