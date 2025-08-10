Thứ Tư, 8/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Thời tiết Hà Nội hôm nay mưa buổi sáng, trưa chiều hửng nắng nhẹ

Quốc Duẩn 08/10/2025 06:13

Theo dự báo thời tiết Hà Nội ngày 8/10, trời nhiều mây kèm mưa nhỏ buổi sáng, trưa giảm mưa và có nắng nhẹ, nhiệt độ dao động 25-30°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội cho biết từ nửa đêm đến sáng sớm 8/10, các quận nội thành và vùng ven tiếp tục có mưa rải rác, cường độ nhẹ. Nhiệt độ ổn định ở mức 25°C, độ ẩm không khí duy trì khoảng 96–97%, gió đông bắc thổi nhẹ với vận tốc trung bình 1–2 m/giây.

Mưa nhỏ xuất hiện ngắt quãng trong khung giờ từ 0h đến 9h, tập trung nhiều hơn ở các quận Ba Đình, Đống Đa và Cầu Giấy. Dù lượng mưa không lớn, nhưng do ẩm cao và mây dày nên tầm nhìn buổi sớm bị giảm nhẹ, chỉ còn 80–90%.

Đài Hà Nội – Tin tức, văn hóa và đời sống Thủ đô

Từ khoảng 12h trưa, mưa giảm hẳn, bầu trời chuyển sang trạng thái nhiều mây - nắng nhẹ, đặc biệt rõ từ 13h đến 16h.

Nhiệt độ tăng dần lên mức 28–30°C, độ ẩm giảm xuống còn 75-82%, tạo cảm giác khô ráo và dễ chịu hơn so với buổi sáng.

Gió thổi nhẹ hướng tây nam với tốc độ khoảng 1–2 m/giây. Áp suất không khí dao động quanh 1011–1013 hPa.

Chỉ số tia cực tím (UV) đạt 6,8, được xếp vào mức cao, nên người dân khi di chuyển ngoài trời giữa trưa cần che chắn cẩn thận, đặc biệt là trẻ nhỏ và người có làn da nhạy cảm.

Từ sau 18h, thời tiết Hà Nội dần ổn định, mây xuất hiện rải rác nhưng không có mưa. Nhiệt độ giảm dần xuống 26-27°C, độ ẩm trở lại mức 90-95%.

Gió nhẹ hướng tây bắc 1-2 m/giây, tầm nhìn xa trên 10 km, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời buổi tối.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Hà Nội mưa lớn, cảnh báo tuyến đường ngập lụt cao trên địa bàn thành phố

Hà Nội mưa lớn, cảnh báo tuyến đường ngập lụt cao trên địa bàn thành phố

Bão số 11 vào Trung Quốc, Hà Nội sáng khô ráo, chiều tối mưa tăng

Bão số 11 vào Trung Quốc, Hà Nội sáng khô ráo, chiều tối mưa tăng

Thời tiết Hà Nội sáng nhiều mây, dự báo có mưa từ 13h00 hôm nay

Thời tiết Hà Nội sáng nhiều mây, dự báo có mưa từ 13h00 hôm nay

Đọc tiếp

Hà Nội mưa lớn, cảnh báo tuyến đường ngập lụt cao trên địa bàn thành phố

Hà Nội mưa lớn, cảnh báo tuyến đường ngập lụt cao trên địa bàn thành phố

Bão số 11 vào Trung Quốc, Hà Nội sáng khô ráo, chiều tối mưa tăng

Bão số 11 vào Trung Quốc, Hà Nội sáng khô ráo, chiều tối mưa tăng

Thời tiết Hà Nội sáng nhiều mây, dự báo có mưa từ 13h00 hôm nay

Thời tiết Hà Nội sáng nhiều mây, dự báo có mưa từ 13h00 hôm nay

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Thời tiết Hà Nội hôm nay mưa buổi sáng, trưa chiều hửng nắng nhẹ

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO