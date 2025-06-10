Kinh tế Thời tiết Hà Nội sáng nhiều mây, dự báo có mưa từ 13h00 hôm nay Thời tiết Hà Nội hôm nay 6/10 có mưa rào rải rác cả ngày, nhiệt độ dao động 25–28°C, độ ẩm cao trên 85%, đêm có khả năng xuất hiện mưa đá cục bộ.

Từ sáng sớm (06:00–11:00), Hà Nội phủ kín mây dày 100%, nhiều nơi xuất hiện cơn mưa ngắn.

Nhiệt độ: 27°C, ổn định suốt buổi sáng.

Độ ẩm: 85–87%, khiến không khí khá oi và ẩm.

Gió: thổi nhẹ từ hướng Tây và Tây Nam, tốc độ trung bình 2–3 m/s, có lúc giật 6–7 m/s.

Áp suất: khoảng 1001–1004 hPa.

Tử ngoại: rất thấp (0,2–1,9), an toàn khi ra ngoài.

Dù có mưa, tầm nhìn vẫn khá tốt (70–80%), tuy nhiên trời âm u suốt buổi, cảm giác ẩm lạnh nhẹ khi di chuyển ngoài trời.

Từ 12:00–16:00, nhiệt độ tăng nhẹ lên 28°C rồi giảm dần còn 26°C khi bước vào chiều.

Từ 13h trở đi, mưa xuất hiện thường xuyên hơn, có thời điểm chuyển thành mưa lớn kèm gió giật mạnh 7–8 m/s.

14–15h, dự báo xuất hiện hoàn lưu dạng “cơn bão nhỏ”, với lượng mưa tăng 2–4 mm, độ ẩm chạm 91%.

Áp suất: dao động 1003 hPa, tầm nhìn giảm còn 30–50%, giao thông dễ bị ảnh hưởng.

Mặc dù được gọi là “cơn bão” theo phân loại vi mô, nhưng thực chất chỉ là vùng mưa giông mạnh cục bộ, không phải bão lớn theo nghĩa khí tượng.

Sau 18h, mưa duy trì rải rác khắp khu vực Hà Nội.

19–21h: xuất hiện các đợt mưa mạnh, độ ẩm lên tới 95%, gió đông nam 3–4 m/s.

Từ 22h trở đi, nhiều khu vực có khả năng mưa đá kèm giông, lượng mưa 5–7 mm/h.

Nhiệt độ: ổn định ở mức 25°C, áp suất tăng nhẹ lên 1008 hPa, báo hiệu khối không khí lạnh nhẹ đang tiến gần.

Người dân nên hạn chế ra đường muộn, đặc biệt trong khung giờ 22h–23h khi mưa đá có thể xảy ra cục bộ ở ngoại thành.