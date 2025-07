Kinh tế

Thời tiết ngày 21/7: Nghệ An chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3, có mưa to và dông nhiều nơi

Chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3 nên Nghệ An trời nhiều mây, có mưa to, đến rất to và dông. Vùng ven biển có gió mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8-9.