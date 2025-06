Kinh tế Thời tiết ngày mai 5/6: Cả nước đón mưa rào Dự báo thời tiết ngày 5/6: Nhiều khu vực trên cả nước đón mưa rào và dông giúp hạ nhiệt rõ rệt, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt.

Sau nhiều ngày nắng nóng, ngày 5/6 cả nước bắt đầu giảm nhiệt từ 5–10 độ C. Nguyên nhân là do mưa rào và dông rải rác xuất hiện tại nhiều khu vực. TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ ghi nhận xu hướng mưa tăng dần, nhiều nơi có khả năng mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết ngày mai 5/6 tại Hà Nội

Trời nhiều mây, có lúc mưa rào và dông rải rác (khả năng mưa 60–65%).

Nhiệt độ: 25–33°C

Chất lượng không khí: Xấu.

Dự báo thời tiết ngày mai 5/6 tại Tây Bắc Bộ

Trời nắng nóng, riêng Hòa Bình nắng gay gắt. Đêm có mưa vài nơi.

Nhiệt độ: 26–37°C, có nơi trên 37°C.

Dự báo thời tiết ngày mai 5/6 tại Đông Bắc Bộ

Ngày nắng nóng, vùng núi chiều tối có mưa rào rải rác.

Nhiệt độ: 27–39°C.

Dự báo thời tiết ngày mai 5/6 tại Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nắng gay gắt, chiều tối và đêm có thể có mưa dông vài nơi.

Nhiệt độ: 28–39°C.

Dự báo thời tiết ngày mai 5/6 tại Đà Nẵng - Bình Thuận

Nắng nóng diện rộng, trời không mưa.

Nhiệt độ: 27–34°C, có nơi cao hơn.

Dự báo thời tiết ngày mai 5/6 tại Tây Nguyên

Ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông.

Nhiệt độ: 20–33°C.

Dự báo thời tiết ngày mai 5/6 tại Nam Bộ

Trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Mưa có xu hướng gia tăng.

Chỉ số UV ở mức thấp.

Nhiệt độ: 25–34°C.

Mưa dông về chiều ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể đi kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Người dân nên chú ý theo dõi các bản tin cảnh báo thời tiết để chủ động ứng phó và bảo vệ sức khỏe.