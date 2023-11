Thời tiết Nghệ An chuyển lạnh về đêm và sáng sớm; cảnh báo nguy cơ ngập lụt do mưa lũ tại một số địa phương

CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DO DÒNG CHẢY KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ

Theo Đài KTTV Khu vực Bắc Trung Bộ, từ 22h ngày 6/11 đến 4h ngày 7/11, khu vực các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Dự báo trong vài giờ tới, trên khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10 mm đến 30mm, có nơi trên 40mm.

Lượng mưa đo được tại các điểm đo mưa tự động: Yên Nhân 140,8 mm, Yên Khương 87,8 mm, Yên Thắng 73 mm, Sơn Lư 69,4 mm, Tam Lư 66 mm (Thanh Hóa); Mỹ Sơn 1 70,2 mm, Quỳnh Lưu 50,4 mm (Nghệ An); Đò Điệm 65,8 mm (Hà Tĩnh).

Kèm theo đó là nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các khu dân cư, ngập úng vùng trũng thấp tại các huyện:

- Thanh Hóa: Thường Xuân, Lang Chánh, Quan Sơn, Mường Lát

- Nghệ An: Đô Lương.

Ngoài ra, cần đề phòng ngập úng ở những vùng trũng thấp, các khu đô thị và các tuyến đường giao thông tại các huyện: Quảng Xương, Tĩnh Gia (Thanh Hóa); Quỳnh Lưu, Hoàng Mai (Nghệ An) và Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Người dân hạn chế lưu thông qua các ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh, nơi đất dốc, ta luy dương tại các địa phương đã cảnh báo ở trên.

DỰ BÁO THỜI TIẾT TRÊN ĐẤT LIỀN TỈNH NGHỆ AN

(Ngày và đêm 7/11)

* Khu vực đồng bằng ven biển

Trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa. Gió đông bắc cấp 2 – cấp 3, có nơi cấp 4.

- Nhiệt độ: 22 – 28 o C

- Độ ẩm: 75 – 85%

* Khu vực trung du và vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – cấp 3, có nơi cấp 4.

- Nhiệt độ: 21 – 28 o C

- Độ ẩm: 75 – 85%

* Khu vực thành phố Vinh

Trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông. Gió đông bắc cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ: 23 – 28 o C

- Độ ẩm : 75 – 80%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa và dông. Gió đông bắc cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ: 23 – 27 o C

- Độ ẩm: 80 – 85%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa tăng cường, sau có cường độ ổn định rồi suy yếu, nên tỉnh Nghệ An trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2 – cấp 3. Trời chuyển lạnh về đêm và sáng sớm.

Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.