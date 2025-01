Kinh tế Thời tiết Nghệ An dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ Từ 27 Tết đến mùng 5 Tết Nguyên đán Ất Tỵ, thời tiết ở Nghệ An khá đẹp, thuận lợi cho việc vui chơi, du xuân.

Ảnh minh họa.

Ngày 26 - 29/01 (tức ngày 27 tháng Chạp đến mùng 1 Tết):

Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên ở Nghệ An trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác trong ngày 26/01 (tức 27 tháng chạp); sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4, vùng ven biển cấp 4 – cấp 5. Trời chuyển rét đậm, vùng núi cao rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất ngày phổ biến từ 11 - 13 độ C, vùng núi 9 – 11 độ C. nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 16 – 19 độ C.

Ngày 30/1 - 02/02 (tức ngày mùng 02 đến mùng 05 Tết):

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định và suy yếu dần nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm và đêm có mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ rải rác. Ngày trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất ngày phổ biến 16 - 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 22 - 25 độ C.