Thứ Hai, 3/11/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Thời tiết Nghệ An hôm nay (3/11): Trời rét, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to

PV 03/11/2025 3:49

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, hôm nay (3/11), toàn tỉnh trời rét do ảnh hưởng của không khí lạnh. Các khu vực trung du, đồng bằng ven biển và Cửa Lò có mưa, nhiều nơi mưa vừa đến mưa to. Vùng ven biển cần đề phòng gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5.

photo1712272613617-1712272613771521297749.jpeg
Ảnh minh hoạ

Thời tiết ngày và đêm 3/11 tại các khu vực trong tỉnh cụ thể như sau:

  • Khu vực Vùng núi: Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2. Trời rét. Nhiệt độ từ 18 – 22 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ C. Độ ẩm 80 - 90%.
  • Khu vực Trung du: Trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ từ 19 – 21 độ C. Độ ẩm 80 - 90%.
  • Khu vực Đồng bằng ven biển: Trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4. Trời rét. Nhiệt độ từ 19 – 21 độ C. Độ ẩm 85 - 95%.
  • Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư: Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to. Gió Đông Bắc cấp 4 – cấp 5. Nhiệt độ từ 19 – 20 độ C. Độ ẩm 90 - 95%.

Dự báo 48 giờ tới

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, trong 48 giờ tới, Nghệ An tiếp tục chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa tăng cường trở lại, kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao.

Do đó, toàn tỉnh duy trì thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; riêng phía Nam có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – cấp 5. Trời tiếp tục rét.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Thời tiết Nghệ An ngày 1/11: Có mưa, đêm và sáng sớm trời rét

Thời tiết Nghệ An ngày 1/11: Có mưa, đêm và sáng sớm trời rét

Thời tiết Nghệ An ngày 31/10: Mưa rào rải rác và có nơi có dông

Thời tiết Nghệ An ngày 31/10: Mưa rào rải rác và có nơi có dông

Thời tiết Nghệ An ngày 29/10: Sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, trưa và chiều hửng nắng

Thời tiết Nghệ An ngày 29/10: Sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, trưa và chiều hửng nắng

Thời tiết Nghệ An ngày 28/10: Sáng sớm và đêm có mưa nhỏ vài nơi

Thời tiết Nghệ An ngày 28/10: Sáng sớm và đêm có mưa nhỏ vài nơi

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 27/10: Đêm và sáng sớm trời rét, ven biển gió Đông Bắc mạnh

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 27/10: Đêm và sáng sớm trời rét, ven biển gió Đông Bắc mạnh

Phường Cửa Lò

Đọc tiếp

Thời tiết Nghệ An ngày 1/11: Có mưa, đêm và sáng sớm trời rét

Thời tiết Nghệ An ngày 1/11: Có mưa, đêm và sáng sớm trời rét

Thời tiết Nghệ An ngày 31/10: Mưa rào rải rác và có nơi có dông

Thời tiết Nghệ An ngày 31/10: Mưa rào rải rác và có nơi có dông

Thời tiết Nghệ An ngày 29/10: Sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, trưa và chiều hửng nắng

Thời tiết Nghệ An ngày 29/10: Sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, trưa và chiều hửng nắng

Thời tiết Nghệ An ngày 28/10: Sáng sớm và đêm có mưa nhỏ vài nơi

Thời tiết Nghệ An ngày 28/10: Sáng sớm và đêm có mưa nhỏ vài nơi

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 27/10: Đêm và sáng sớm trời rét, ven biển gió Đông Bắc mạnh

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 27/10: Đêm và sáng sớm trời rét, ven biển gió Đông Bắc mạnh

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Thời tiết Nghệ An hôm nay (3/11): Trời rét, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO