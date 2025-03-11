Kinh tế Thời tiết Nghệ An hôm nay (3/11): Trời rét, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, hôm nay (3/11), toàn tỉnh trời rét do ảnh hưởng của không khí lạnh. Các khu vực trung du, đồng bằng ven biển và Cửa Lò có mưa, nhiều nơi mưa vừa đến mưa to. Vùng ven biển cần đề phòng gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5.

Thời tiết ngày và đêm 3/11 tại các khu vực trong tỉnh cụ thể như sau:

Khu vực Vùng núi: Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2. Trời rét. Nhiệt độ từ 18 – 22 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ C. Độ ẩm 80 - 90%.

Khu vực Trung du: Trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ từ 19 – 21 độ C. Độ ẩm 80 - 90%.

Khu vực Đồng bằng ven biển: Trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4. Trời rét. Nhiệt độ từ 19 – 21 độ C. Độ ẩm 85 - 95%.

Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư: Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to. Gió Đông Bắc cấp 4 – cấp 5. Nhiệt độ từ 19 – 20 độ C. Độ ẩm 90 - 95%.

Dự báo 48 giờ tới

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, trong 48 giờ tới, Nghệ An tiếp tục chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa tăng cường trở lại, kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao.

Do đó, toàn tỉnh duy trì thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; riêng phía Nam có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – cấp 5. Trời tiếp tục rét.