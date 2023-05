Thời tiết Nghệ An hôm nay: Cảnh báo mưa giông, gió mạnh ở vùng miền núi

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, chiều tối và đêm 26/5, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm qua (25/5), ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 25/5 đến 03h ngày 26/5 có nơi trên 40mm như: Cao Dương (Hòa Bình) 49mm, Phong Thổ (Lai Châu) 45.6mm, Tân Lạc (Hà Giang) 53mm, Xuân Khánh (Thanh Hóa) 62.6mm, Châu Thành (Nghệ An) 101.6mm,...

Dự báo: chiều tối và đêm 26/5, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Khu vực vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ chiều tối và tối ngày 26/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm

Chiều và tối ngày 26/5, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa vừa, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trong khi đó, Đài khí tượng thuỷ văn Bắc Trung bộ cảnh báo, trong ngày và đêm 26/5, một số huyện miền núi có thế xảy ra mưa rào và dông mạnh gồm: Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Tương Dương.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc mưa đá và gió giật mạnh.