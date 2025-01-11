Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 1/11: Có mưa, đêm và sáng sớm trời rét Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 1/11: Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông; nhiệt độ thấp nhất 19 độ C.

* Khu vực Vùng núi

Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2. Đêm và sáng sớm trời rét.

- Nhiệt độ : 19 – 24oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Trung du

Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ : 20 – 24oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

- Nhiệt độ : 20 – 24oC

- Độ ẩm : 85 - 95%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Trời nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

- Nhiệt độ : 20 – 23oC

- Độ ẩm : 90 - 95%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lục địa có cường độ ổn định, sau được tăng cường mạnh thêm, kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao nên tỉnh Nghệ An trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng phía Nam có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – cấp 5. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.