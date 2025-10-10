Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 10/10: Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi Theo dự báo, ngày 10/10, Nghệ An ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 - 32oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 25 - 32oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 - 31oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 - 30oC

- Độ ẩm : 85 - 90%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 10-12 vĩ độ Bắc, hội tụ gió trên cao ở khu vực Bắc bộ hoạt động yếu dần nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.