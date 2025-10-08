Chủ Nhật, 10/8/2025
Kinh tế

Thời tiết Nghệ An ngày 10/8: Ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt, chiều tối vùng núi có mưa rào và dông vài nơi

P.V 10/08/2025 07:31

Theo dự báo, các khu vực tỉnh Nghệ An mây thay đổi, đêm và chiều vùng núi có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 3 - cấp 4.

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.

- Nhiệt độ : 25 – 38 độ C, có nơi cao hơn 39 độ C.

- Độ ẩm : 75 – 80%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.

- Nhiệt độ : 27 – 38 độ C, có nơi cao hơn 39 độ C.

- Độ ẩm : 70 – 75%

tu-ngay-1-7-2025-mot-goc-phuong-thanh-vinh-moi-.-anh-thanh-cuong (1)
Ảnh minh họa

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3, có nơi cấp 4.

- Nhiệt độ : 28 – 37 độ C, có nơi cao hơn 38 độ C.

- Độ ẩm : 70 – 75%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng nóng. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3 - cấp 4.

- Nhiệt độ : 28 – 35 độ C

- Độ ẩm : 70 – 75%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi, đêm và chiều vùng núi có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 3 - cấp 4.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

