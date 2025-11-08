Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 11/8: Nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt Theo dự báo, ngày 11/8, Nghệ An ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.

- Nhiệt độ : 25 – 38oC, có nơi cao hơn 38oC

- Độ ẩm : 75 - 80%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi. Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2 - 3.

- Nhiệt độ : 27 - 38oC, có nơi cao hơn 39oC

- Độ ẩm : 70 - 75%

Vùng trung du Nghệ An có nơi nắng nóng trên 39 độ C. Ảnh minh họa

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3, có nơi cấp 4.

- Nhiệt độ : 28 - 37oC, có nơi cao hơn 38oC.

- Độ ẩm : 70 - 75%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi, không mưa. Ngày nắng nóng. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3- Cấp 4.

- Nhiệt độ : 28 - 36oC

- Độ ẩm : 70 - 75%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây đầy dần lên nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3 - cấp 4.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.