Thời tiết Nghệ An ngày 12/10: Sáng sớm và chiều tối có mưa rào, nhiệt độ cao nhất 33 độ C Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 12/10: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 23 – 33oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 32oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng gián đoạn. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 – 31oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm và chiều có lúc có mưa rào và dông. Ngày nắng gián đoạn. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 – 30oC

- Độ ẩm : 85 - 90%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc dần nâng trục lên phía Bắc, kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - cấp 3.