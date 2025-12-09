Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 12/9: Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác Theo dự báo, ngày 12/9, Nghệ An ngày trời nắng; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác.

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 - 34oC

- Độ ẩm : 75 - 85%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 25 - 34oC

- Độ ẩm : 70 - 80%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

- Nhiệt độ : 27 - 34oC

- Độ ẩm : 80 - 85%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Biển Cửa Lò (Nghệ An).

Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày trời nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 3.

- Nhiệt độ : 27 - 33oC

- Độ ẩm : 80 - 85%

* 48 giờ tới: Rãnh áp thấp qua Bắc Bộ hoạt động yếu và đầy dần lên. Vùng hội tụ gió trên cao hoạt động yếu dần nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh