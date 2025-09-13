Thứ Bảy, 13/9/2025
Kinh tế

Thời tiết Nghệ An ngày 13/9: Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng

P.V 13/09/2025 06:06

Theo dự báo, ngày 13/9, Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

* Khu vực vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 35 độ C

- Độ ẩm : 75 - 85%

bna_80-nam-quoc-khanh-tren-que-bac-1-anh-dinh-tuyen2.jpg
Ảnh minh hoạ

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 25 – 34 độ C

- Độ ẩm : 70 - 80%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa. Ngày trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2- cấp 3.

- Nhiệt độ : 27 – 34 độ C

- Độ ẩm : 80 - 85%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa. Ngày trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2- cấp 3.

- Nhiệt độ : 27 – 33 độ C

- Độ ẩm : 80 - 85%

* 48 giờ tới: Rãnh áp thấp qua Bắc Bộ hoạt động yếu và đầy dần lên nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh

      Kinh tế
      Thời tiết Nghệ An ngày 13/9: Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng

