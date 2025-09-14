Chủ Nhật, 14/9/2025
Kinh tế

Thời tiết Nghệ An ngày 14/9: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông

PV 14/09/2025 3:59

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, trong ngày và đêm 14/9, thời tiết trên địa bàn tỉnh phổ biến có mây thay đổi, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ toàn tỉnh dao động từ 24 - 33 độ C.

mua-dong.jpg
Ảnh minh hoạ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, ngày 14/9, thời tiết các khu vực trong tỉnh tiếp tục duy trì hình thái ngày nắng, về chiều và đêm có mưa rào và dông.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, trong mưa dông người dân cần hết sức đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo trong 48 giờ tới, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng hoạt động mạnh và lấn về phía Tây. Do ảnh hưởng của hình thái này, tỉnh Nghệ An sẽ có mây thay đổi đến nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió chuyển hướng Đông đến Đông Nam cấp 3.

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 14/9:

Khu vực Vùng núi

  • Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.
  • Nhiệt độ: 24 – 32 độ C.
  • Độ ẩm: 75 - 85%.

Khu vực Trung du

  • Mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.
  • Nhiệt độ: 25 – 33 độ C.
  • Độ ẩm: 75 - 85%.

Khu vực Đồng bằng ven biển

  • Mây thay đổi, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
  • Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.
  • Nhiệt độ: 26 – 33 độ C.
  • Độ ẩm: 80 - 85%.

Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

  • Mây thay đổi, ngày trời nắng. Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông.
  • Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.
  • Nhiệt độ: 26 – 32 độ C.
  • Độ ẩm: 80 - 85%.

