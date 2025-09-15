Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 15/9: Ngày nắng yếu, chiều và đêm có mưa rào Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 15/9: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Ngày nắng yếu. Gió nhẹ.

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Ngày nắng yếu. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 32oC

- Độ ẩm : 75 - 85%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Ngày nắng yếu. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 25 – 33oC

- Độ ẩm : 75 - 85%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Ngày nắng yếu. Gió Đông Nam cấp 2- cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 – 33oC

- Độ ẩm : 80 - 85%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều có mưa rào và dông, có lúc có mưa vừa đến mưa to. Ngày nắng yếu. Gió Đông Nam cấp 2- cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 – 32oC

- Độ ẩm : 80 - 85%

* 48 giờ tới: Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 10-13 độ Vĩ Bắc có xu hướng nâng trục chậm lên phía Bắc và hoạt động mạnh dần lên thành dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Biển Đông. Áp cao cận nhiệt đới có xu hướng hoạt động mạnh lên và lấn về phía Tây nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Ngày nắng yếu. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3.