Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 16/10: Có mưa rào và dông rải rác Theo dự báo, ngày 16/10, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 23 - 31oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 - 30oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió Đông cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ : 25 – 30oC

- Độ ẩm : 85 - 95%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Biển Cửa Lò.

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông, có lúc mưa to. Gió Đông cấp cấp 3.

- Nhiệt độ : 25 – 29oC

- Độ ẩm : 90 - 95%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam áp cao lục địa tăng, kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động yếu dần nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.