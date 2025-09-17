Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 17/9: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Ảnh minh hoạ.

* Khu vực vùng núi

- Nhiệt độ : 23 – 33oC

- Độ ẩm : 75 - 85%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 - 34oC

- Độ ẩm : 75 - 85%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2- cấp 3.

- Nhiệt độ : 25 - 33oC

- Độ ẩm : 80 - 85%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày trời nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 2- cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 – 32oC

- Độ ẩm : 80 - 85%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng rìa xa phía Bắc Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 12-15 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới tiếp tục nâng trục chậm lên phía Bắc nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.