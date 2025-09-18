Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 18/9: Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác Theo dự báo, ngày 18/9, Nghệ An ngày nắng yếu; chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 - 31oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 25 - 31oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 - 31oC

- Độ ẩm : 85 - 95%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu. Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 - 30oC

- Độ ẩm : 90 - 95%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông (có khả năng mạnh lên thành Bão). Trên cao, hội tụ gió lên đến 5000m hoạt động mạnh dần lên nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.