Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 21/10: Có mưa vài nơi và có nơi có dông Theo dự báo, ngày 21/10, Nghệ An có mưa vài nơi và có nơi có dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi và có nơi có dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

- Nhiệt độ : 18 - 29oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi và có nơi có dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2 - cấp 3.

- Nhiệt độ : 19 - 29oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

- Nhiệt độ : 20 - 28oC

- Độ ẩm : 85 - 95%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và có thể có dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 4 - cấp 5.

- Nhiệt độ : 20 - 26oC

- Độ ẩm : 90 - 95%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào rải rác và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - cấp 5.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.