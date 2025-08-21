Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 21/8: Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 21/8: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 34oC, có nơi trên 35oC.

- Độ ẩm : 80 – 85%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 25 – 32oC.

- Độ ẩm : 80 – 85%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi, không mưa, ngày nắng nóng. Gió Nam đến đông nam cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ : 27 – 35oC.

- Độ ẩm : 80 – 85%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng. Gió Nam đến đông nam cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ : 27 – 33oC.

- Độ ẩm : 80 – 90%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Bộ hoạt động yếu dần, sau hình thành dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Giữa Biển Đông nên tỉnh Nghệ An Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Gió Nam đến Đông nam cấp 2 – cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.