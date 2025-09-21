Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 21/9: Ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 21/9: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 23 – 34oC

- Độ ẩm : 75 - 80%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 23 – 34oC

- Độ ẩm : 75 - 85%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 25 – 33oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có thể có mưa rào nhẹ và dông. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 25 – 32oC

- Độ ẩm : 85 - 90%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của Dải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão Ragasa (từ khoảng đêm 22-23/9 di chuyển vào khu vực Bắc Biển Đông), có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn yếu về phía Tây nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng yếu. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3.