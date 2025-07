Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 22/7: Có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to và dông Theo dự báo, ngày 22/7, Nghệ An có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to và dông. Gió Tây đến Tây nam cấp 3 - cấp 4.

* Khu vực Vùng núi

Trời nhiều mây, có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to và dông. Gió Tây đến Tây nam cấp 3 - cấp 4.

- Nhiệt độ : 25 - 29oC

- Độ ẩm : 90 - 95%

* Khu vực Trung du

Trời nhiều mây, có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to và dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3 - cấp 4.

- Nhiệt độ : 25 - 29oC

- Độ ẩm : 85 - 95%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Trời nhiều mây, có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to và dông. Gió mạnh dần lên cấp 5 - cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8.

- Nhiệt độ : 25 - 29oC

- Độ ẩm : 90 - 95%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió mạnh dần lên cấp 5 - cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8.

- Nhiệt độ : 25 - 28oC

- Độ ẩm : 90 - 95%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 3 nên ở Nghệ An trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây nam cấp 2 - cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.