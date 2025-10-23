Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 23/10: Trời rét vào sáng sớm và đêm Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 23/10: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét.

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào nhẹ vài nơi. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét.

- Nhiệt độ : 17 – 25oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Trung du

Trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2 – cấp 3. Sáng sớm và đêm trời rét.

- Nhiệt độ : 17 – 25oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Trời nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 4 – cấp 5. Sáng sớm và đêm trời rét.

- Nhiệt độ : 18 – 22oC

- Độ ẩm : 85 - 95%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Trời nhiều mây, có mưa rào và có thể có dông. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Sáng sớm và đêm trời rét.

- Nhiệt độ : 19 – 22oC

- Độ ẩm : 90 - 95%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa có cường độ ổn định dần nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có có mưa rào nhẹ vài nơi, ngày trời nắng yếu. Gió Đông Bắc cấp 2 – cấp 3. Trời lạnh, đêm và sáng trời rét.