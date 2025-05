Thời tiết Nghệ An ngày 23/5: Có mưa vừa, mưa to

Kinh tế

Thời tiết Nghệ An ngày 23/5: Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ bị nén dịch chuyển xuống phía Nam nên tỉnh Nghệ An trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông rải rác.