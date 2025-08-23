Thứ Bảy, 23/8/2025
Thời tiết Nghệ An ngày 23/8: Ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác

P.V 23/08/2025 05:00

Theo dự báo, ngày 23/8, tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng. Gió Nam đến Đông nam cấp 2 – cấp 3.

* Khu vực vùng núi:

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 34 độ C.

- Độ ẩm : 80 – 85%

* Khu vực trung du:

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 25 – 33 độ C.

- Độ ẩm : 80 – 85%

bna_anh-tre-em-vung-lu-4-.jpg
Ảnh minh họa

* Khu vực đồng bằng ven biển:

Mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng. Gió Nam đến đông nam cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ : 27 – 34 độ C.

- Độ ẩm : 80 – 85%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư:

Mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng. Gió Nam đến đông nam cấp 2 – cấp 3

- Nhiệt độ : 27 – 33 độ C.

- Độ ẩm : 80 – 90%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực giữa Biển Đông nối với tâm áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng. Gió Nam đến Đông nam cấp 2 – cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

