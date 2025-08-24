Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 24/8: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông Theo dự báo, ngày 24/8, chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu cơn bão số 5 nên tỉnh Nghệ An nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió mạnh cấp 7 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 12, giật cấp 14.

* Khu vực Vùng núi:

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Đêm có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Bắc cấp 3, có nơi cấp 4.

- Nhiệt độ : 24 – 32 độ C

- Độ ẩm : 80 – 90%

Mưa kéo dài và xối xả khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Ảnh tư liệu Q.A

* Khu vực Trung du:

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Đêm có mưa vừa đến mưa to và dông. Gió Tây đến Tây Bắc cấp 3, có nơi cấp 4.

- Nhiệt độ : 25 – 32 độ C

- Độ ẩm : 80 – 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển:

Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió mạnh dần lên cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão cấp 9 - 10, giật cấp 13.

- Nhiệt độ : 26 – 31 độ C

- Độ ẩm : 85 – 90%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư:

Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió mạnh dần lên cấp 7- 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 11, giật cấp 14.

- Nhiệt độ : 26 – 30 độ C

- Độ ẩm : 85 – 90%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu cơn bão số 5 nên tỉnh Nghệ An nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió mạnh cấp 7 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 12, giật cấp 14.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.