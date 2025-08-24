Chủ Nhật, 24/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Thời tiết Nghệ An ngày 24/8: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông

P.V 24/08/2025 05:00

Theo dự báo, ngày 24/8, chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu cơn bão số 5 nên tỉnh Nghệ An nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió mạnh cấp 7 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 12, giật cấp 14.

* Khu vực Vùng núi:

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Đêm có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Bắc cấp 3, có nơi cấp 4.

- Nhiệt độ : 24 – 32 độ C

- Độ ẩm : 80 – 90%

bna_pdc-0ed0fe3dfc5ece4c15df7befda5f1896.jpg
Mưa kéo dài và xối xả khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Ảnh tư liệu Q.A

* Khu vực Trung du:

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Đêm có mưa vừa đến mưa to và dông. Gió Tây đến Tây Bắc cấp 3, có nơi cấp 4.

- Nhiệt độ : 25 – 32 độ C

- Độ ẩm : 80 – 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển:

Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió mạnh dần lên cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão cấp 9 - 10, giật cấp 13.

- Nhiệt độ : 26 – 31 độ C

- Độ ẩm : 85 – 90%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư:

Mây thay đổi đến nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió mạnh dần lên cấp 7- 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 11, giật cấp 14.

- Nhiệt độ : 26 – 30 độ C

- Độ ẩm : 85 – 90%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu cơn bão số 5 nên tỉnh Nghệ An nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió mạnh cấp 7 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 12, giật cấp 14.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Thời tiết Nghệ An ngày 22/8: Ngày trời nắng, chiều có mưa rào

Thời tiết Nghệ An ngày 22/8: Ngày trời nắng, chiều có mưa rào

Thời tiết Nghệ An ngày 21/8: Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng

Thời tiết Nghệ An ngày 21/8: Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng

Thời tiết Nghệ An ngày 20/8: Ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi

Thời tiết Nghệ An ngày 20/8: Ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi

Đọc tiếp

Thời tiết Nghệ An ngày 22/8: Ngày trời nắng, chiều có mưa rào

Thời tiết Nghệ An ngày 22/8: Ngày trời nắng, chiều có mưa rào

Thời tiết Nghệ An ngày 21/8: Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng

Thời tiết Nghệ An ngày 21/8: Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng

Thời tiết Nghệ An ngày 20/8: Ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi

Thời tiết Nghệ An ngày 20/8: Ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Thời tiết Nghệ An ngày 24/8: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO