Thời tiết Nghệ An ngày 25/9: Có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Theo dự báo, ngày 25/9, Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

* Khu vực Vùng núi

Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây bắc cấp 2 - cấp 3.

Ảnh minh họa.

- Nhiệt độ : 24 – 30oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Trung du

Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây bắc cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ : 25 – 30oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 – 30oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 4 – cấp 5, giật cấp 6.

- Nhiệt độ : 26 – 31oC

- Độ ẩm : 85 - 90%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với tâm vùng thấp suy yếu từ bão số 9 nên tỉnh Nghệ An trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2 - cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.