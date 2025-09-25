Thời tiết Nghệ An ngày 25/9: Có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
Theo dự báo, ngày 25/9, Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây bắc cấp 2 - cấp 3.
- Nhiệt độ : 24 – 30oC
- Độ ẩm : 80 - 90%
* Khu vực Trung du
Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây bắc cấp 2 – cấp 3.
- Nhiệt độ : 25 – 30oC
- Độ ẩm : 80 - 90%
* Khu vực Đồng bằng ven biển
Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2 – cấp 3.
- Nhiệt độ : 26 – 30oC
- Độ ẩm : 80 - 90%
* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư
Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 4 – cấp 5, giật cấp 6.
- Nhiệt độ : 26 – 31oC
- Độ ẩm : 85 - 90%
* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với tâm vùng thấp suy yếu từ bão số 9 nên tỉnh Nghệ An trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2 - cấp 3.
* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.