Chủ Nhật, 26/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Kinh tế

Thời tiết Nghệ An ngày 26/10: Sáng sớm và đêm có mưa, trưa chiều hửng nắng

P.V 26/10/2025 4:30

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 26/10: Mây thay đổi đến nhiều mây. Sáng sớm và đêm có mưa vài nơi, trời rét. Trưa và chiều hửng nắng. Gió nhẹ.

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây. Sáng sớm và đêm có mưa vài nơi, trời rét. Trưa và chiều hửng nắng. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 19 – 28oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây. Sáng sớm và đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời lạnh. Trưa và chiều hửng nắng. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 20 – 27oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây. Sáng sớm và đêm có mưa vài nơi, trời lạnh. Trưa và chiều hửng nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 3.

- Nhiệt độ : 20 – 26oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây. Sáng sớm và đêm có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh. Trưa và chiều hửng nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

- Nhiệt độ : 20 – 25oC

- Độ ẩm : 85 - 90%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường lệch đông nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây. Sáng sớm và đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời lạnh. Trưa và chiều hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5.

Bài liên quan

Xem thêm Kinh tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Kinh tế
      Thời tiết Nghệ An ngày 26/10: Sáng sớm và đêm có mưa, trưa chiều hửng nắng

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO