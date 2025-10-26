Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 26/10: Sáng sớm và đêm có mưa, trưa chiều hửng nắng Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 26/10: Mây thay đổi đến nhiều mây. Sáng sớm và đêm có mưa vài nơi, trời rét. Trưa và chiều hửng nắng. Gió nhẹ.

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây. Sáng sớm và đêm có mưa vài nơi, trời rét. Trưa và chiều hửng nắng. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 19 – 28oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây. Sáng sớm và đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời lạnh. Trưa và chiều hửng nắng. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 20 – 27oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây. Sáng sớm và đêm có mưa vài nơi, trời lạnh. Trưa và chiều hửng nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 3.

- Nhiệt độ : 20 – 26oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây. Sáng sớm và đêm có lúc có mưa nhỏ, trời lạnh. Trưa và chiều hửng nắng. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 3 - cấp 4.

- Nhiệt độ : 20 – 25oC

- Độ ẩm : 85 - 90%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường lệch đông nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây. Sáng sớm và đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời lạnh. Trưa và chiều hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, có nơi cấp 5.