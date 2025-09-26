Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 26/9: Rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to Trời nhiều mây, rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây bắc cấp 2 – cấp 3.

* Khu vực Vùng núi

Trời nhiều mây, rải rác mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây bắc cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ : 24 – 29oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

Ảnh minh hoạ.

* Khu vực Trung du

Trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây bắc cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ : 24 – 30oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Gió Bắc đến đông bắc cấp 3.

- Nhiệt độ : 25 – 30oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông, có lúc mưa vừa đến mưa to. Gió đông bắc cấp – 3 cấp 4.

- Nhiệt độ : 25 – 30oC

- Độ ẩm : 85 - 90%

* 48 giờ tới: Hình thành lại dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nối với cơn bão BUALOI nâng trục dần lên phía Bắc và di chuyển vào biển Đông trở thành cơn bão số 10 hoạt động trên Biển Đông nên tỉnh Nghệ An trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió Bắc đến đông bắc cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.