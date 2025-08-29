Thứ Sáu, 29/8/2025
Thời tiết Nghệ An ngày 29/8: Trời mưa rào, có nơi mưa rất to

P.V 29/08/2025 4:30

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 29/8: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to.

* Khu vực vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to.

- Nhiệt độ : 24 – 29oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ : 24 – 29oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ : 25 – 29oC

- Độ ẩm : 85 - 95%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có lúc có mưa vừa đến mưa to và dông. Gió Đông Bắc cấp 3 – cấp 4.

- Nhiệt độ : 25 – 28oC.

- Độ ẩm : 90 - 95%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nối với tâm áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, kết hợp hội tụ gió trên mực 5000m hoạt động ở khu vực Bắc bộ nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

