Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 3/9: Chiều và đêm có mưa rào, dông vài nơi Theo dự báo, ngày 3/9, Nghệ An chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ​: 24 -34oC

- Độ ẩm​: 80 - 90%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ​: 25 - 34oC

​​ ​​- Độ ẩm​: 80 - 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2- cấp 3.

- Nhiệt độ​: 26 – 33oC.

​​ ​​- Độ ẩm​: 80 - 90%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, chiều và đêm có lúc có mưa, mưa rào nhẹ và có thể có dông. Gió Đông Nam cấp 3.

​- Nhiệt độ​: 26 – 31oC

​​ ​​- Độ ẩm​: 85 - 90%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục 13-16 độ vĩ Bắc nâng trục chậm lên phía Bắc nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến đông nam cấp 2 - cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.