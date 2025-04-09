Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 4/9: Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng Theo dự báo ngày 4/9, Nghệ An ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

* Khu vực Vùng núi

Miền núi Nghệ An ngày 4/9 có nơi nắng nóng. Ảnh tư liệu Sách Nguyễn

Mây thay đổi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 - 34oC

- Độ ẩm : 80 - 85%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 25 - 34oC

- Độ ẩm : 80 - 85%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi, không mưa. Ngày trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2- cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 – 33oC.

- Độ ẩm : 80 - 85%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi, không mưa. Ngày trời nắng. Gió Đông Nam cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 – 32oC.

- Độ ẩm : 80 - 85%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục 13-16 độ vĩ Bắc nâng trục chậm lên phía Bắc và hoạt động yếu nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến đông nam cấp 2 – cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.