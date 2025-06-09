Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 6/9: Ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 6/9: Nghệ An mây thay đổi, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

* Khu vực Vùng núi:

Mây thay đổi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Độ ẩm : 80 - 85%

* Khu vực Trung du:

Mây thay đổi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 25 – 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Độ ẩm : 80 - 85%

Ảnh minh hoạ

* Khu vực Đồng bằng ven biển:

Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày trời nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 2- cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 – 33 độ C.

- Độ ẩm : 80 - 85%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư:

Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày trời nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 2- cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 – 32 độ C.

- Độ ẩm : 80 - 85%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc biển Đông nối với vùng thấp trên khu vực Giữa Biển Đông có khả năng mạnh lên thành ATNĐ, trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh