Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 7/10: Có mưa rào và dông rải rác Theo dự báo ngày 7/10, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 - 29oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 - 30oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2- cấp 3.

- Nhiệt độ : 25 - 30oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 3.

- Nhiệt độ : 25 - 29oC

- Độ ẩm : 85 - 90%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực vùng núi Bắc Bộ nên tỉnh Nghệ An trời nhiều mây, có mưa rào rai rác và có nơi có dông. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.