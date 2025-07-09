Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 7/9: Ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 6/9: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 34oC, có nơi trên 35 oC.

- Độ ẩm : 80 - 85%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 25 – 34oC, có nơi trên 35 oC.

- Độ ẩm : 80 - 85%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2- cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 – 34oC, có nơi trên 35 oC.

- Độ ẩm : 80 - 85%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày trời nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 – 33oC.

- Độ ẩm : 80 - 85%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc biển Đông nối với tâm Áp thấp nhiệt đới; trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.