Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 8/10: Ngày nắng, chiều và đêm có mưa Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác.

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 31oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 30oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2- cấp 3.

- Nhiệt độ : 25 – 30oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 3.

- Nhiệt độ : 25 – 29oC

- Độ ẩm : 85 - 90%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 8-11 vĩ độ Bắc, hội tụ gió trên cao ở khu vực Bắc bộ hoạt động yếu dần nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.