Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 9/10: Ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 10-12 vĩ độ Bắc, hội tụ gió trên cao ở khu vực Bắc bộ hoạt động yếu dần nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 – cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

* Khu vực Vùng núi:

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 32 độ C

- Độ ẩm : 80 - 90%

ảnh minh hoạ

* Khu vực Trung du:

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 25 – 32 độ C

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển:

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 – 31 độ C

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư:

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 – 30 độ C

- Độ ẩm : 85 - 90%