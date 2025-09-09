Kinh tế Thời tiết Nghệ An ngày 9/9: Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào Theo dự báo, ngày 9/9, Nghệ An ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 - 36oC

- Độ ẩm : 75 - 85%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng nóng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 25 - 36oC

- Độ ẩm : 70 - 80%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2 - cấp 3.

- Nhiệt độ : 27 - 35oC, có nơi trên 35 oC

- Độ ẩm : 80 - 85%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày trời nắng, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 3.

- Nhiệt độ : 27 - 34oC

- Độ ẩm : 80 - 85%

* 48 giờ tới: Dải hội tụ nhiệt đới suy yếu và đầy dần lên. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn Tây, kết hợp vùng hội tụ gió lên đến 5000m nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3.

* Trong mưa dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh