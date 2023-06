Thời tiết Nghệ An ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm).

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, tối và đêm qua (5/6), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to; lượng mưa tính từ 19h ngày 5/6 đến 03h ngày 6/6 có nơi trên 60mm như: Lục Yên (Yên Bái) 127mm, Gia Phú (Lào Cai) 109.7mm, Yên Minh (Hà Giang) 61.8mm, Minh Quang (Vĩnh Phúc) 113.6mm, Bảo Lộc (Lâm Đồng) 141mm, Hà Mòn (Kon Tum) 102.6mm, Đăk RTíh (Đắk Nông) 70mm, Chư Prông (Gia Lai) 69.8mm,…

Dự báo: Ngày và đêm 6/6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Ngày và đêm 6/6, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Ngày và đêm 6/6, khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và tối). Lượng mưa ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ 10-30mm, có nơi trên 50mm; ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Khu vực Hà Nội: ngày và đêm 6/6, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Cảnh báo: mưa dông ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TRÊN ĐẤT LIỀN TỈNH NGHỆ AN

(Ngày và đêm 6/6)

* Khu vực đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Nam đến Đông Nam cấp 3.

- Nhiệt độ: 25-33oC.

- Độ ẩm: 75-85%

* Khu vực trung du và vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác cục bộ có mưa vằ đến mưa to. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ: 24 – 35oC, có nơi trên 35oC.

- Độ ẩm: 70 – 80%

* Khu vực thành phố Vinh

Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày trời nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Nam đến Đông Nam cấp 3.

- Nhiệt độ: 25 – 32oC.

- Độ ẩm: 70 – 80%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày trời nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió Nam đến Đông Nam cấp 3

- Nhiệt độ: 25 – 31oC.

- Độ ẩm: 75 – 85%

* 48 giờ tới: Dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục nâng trục dần lên phía Bắc và hoạt động mạnh; trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây sau có cường độ ổn định, vùng hội tụ gió trên mực 1500m trên khu vực Bắc Bộ tiếp tục hoạt động mạnh dần lên nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Gió Nam đến Đông Nam cấp 3.

* Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.