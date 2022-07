Thông báo thanh lý tài sản

Công ty Cổ phần khoáng sản Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thực hiện kế hoạch thanh lý tài sản, Hội đồng thanh lý tài sản Công ty cổ phần Khoáng sản Nghệ An trân trọng gửi tới quý khách hàng thông tin mời tham gia mua tài sản thanh lý như sau:

Tài sản thanh lý tại Công ty CP Khoáng sản Nghệ An, Khu C KCN Nam Cấm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Danh mục tài sản thanh lý: bao gồm hơn 30 tài sản cũ/có thể tái sử dụng là các dây chuyền nghiền bột đá, dây chuyền tráng phủ, xe xúc lật, xe nâng, xe ô tô tải…

Địa điểm bốc hàng thanh lý: Nhà máy siêu mịn Khu C, Khu Công nghiệp Nam Cấm, Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An.

Đầu mối cung cấp thông tin liên quan đến tài sản thanh lý: Hoàng Thị Thanh Huyền - Phòng mua hàng miền Bắc. Tầng 14, tòa Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 0945.054.437

Phương thức trả giá: Sau khi nhận thông tin chi tiết, gửi thông tin chào giá vào hòm thư: info@tanlonggroup.com

Thời hạn nhận thông tin: Từ ngày 15/7/2022 đến hết ngày 30/7/2022.