Thông báo tiếp nhận vào làm công chức các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Căn cứ Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 2/3/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tiếp nhận, tuyển dụng vào công chức; Công văn số 1667/UBND-TH ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh về kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022, Sở Nội vụ Nghệ An thông báo tiếp nhận vào công chức các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An, cụ thể như sau: