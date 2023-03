Thông báo tìm bị hại vụ án Mai Xuân Điểu 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'

(Baonghean.vn) - Ai là bị hại của Mai Xuân Điểu liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Như Baonghean.vn đã đưa tin vào ngày 8/02/2023, Cơ quan chức năng vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Xuân Điểu, trú xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó đầu tháng 12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An nhận được đơn tố giác của anh Q.V. (SN 1984), trú tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, tố cáo vợ chồng Mai Xuân Điểu (SN 1986) và Hồ Thị Thanh Hoa (SN 1991), đều trú tại xóm 2, xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An có hành vi chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là 3.920.000.000 đồng. Nhận được đơn tố giác, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành xác minh, nắm thông tin. Quá trình điều tra, tìm hiểu nội dung vụ việc, lực lượng chức năng nhận thấy có dấu hiệu tội phạm, chuyên án được thành lập để đấu tranh.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã xác định Mai Xuân Điểu với vai trò là Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng bất động sản Phoenix (địa chỉ tại thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức mua đất của nhiều người rồi làm thủ tục phân lô, tách thửa và bán lại. Tuy nhiên, sau khi đã nhận tiền chuyển nhượng của khách hàng, Mai Xuân Điểu không thực hiện theo cam kết mà tiếp tục bán lại cho người khác để chiếm đoạt tiền các bị hại.

Cụ thể, với số lô đất anh Q.V mua của vợ chồng Mai Xuân Điểu đã được đối tượng này làm hợp đồng chuyển nhượng cho 7 cá nhân khác có địa chỉ tại TX. Cửa Lò và huyện Diễn Châu, thu lợi bất chính với số tiền hàng tỷ đồng. Khám xét tại trụ sở làm việc của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng bất động sản Phoenix do Mai Xuân Điểu làm giám đốc, lực lượng chức năng đã phát hiện và tiến hành tạm giữ nhiều hồ sơ, tài liệu của Mai Xuân Điểu để phục vụ quá trình điều tra.

Ngoài hành vi nêu trên, hiện nay, đã có gần 20 nạn nhân khác làm đơn tố cáo Mai Xuân Điểu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên đến hơn 30 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án Mai Xuân Điểu phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự ngày 16/2/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra Thông báo số 497/TB-CSKT về việc thông báo tìm bị hại.

Cụ thể: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đề nghị các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân được biết, ai là bị hại của Mai Xuân Điểu thì liên hệ:

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, địa chỉ: xóm 13A, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An (qua đồng chí Du Văn Thức - Điều tra viên, số điện thoại 0919.713.737) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật./.