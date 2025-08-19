Thứ Ba, 19/8/2025
THÔNG BÁO TIN BUỒN

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Yên Xuân 19/08/2025 11:26

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Xuân, Chi bộ, Ban Chỉ huy thôn, Ban công tác Mặt trận thôn Lĩnh Sơn 8, gia tộc họ Lê Văn và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Lê Văn Trang - sinh ngày 05/01/1928

Quê quán: Xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An (xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cũ).

Tham gia hoạt động cách mạng năm: 1945

Vào Đảng ngày: 15/9/1949

Chính thức ngày: 02/3/1950

Huy hiệu: 75 năm tuổi Đảng

Nguyên là: Phó Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn (cũ), tỉnh Nghệ An.

Thường trú: Thôn Lĩnh Sơn 8, xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An.

Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được gia đình và đội ngũ y, bác sĩ tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng do tuổi cao, sức yếu đồng chí đã từ trần hồi 18 giờ 15 phút ngày 18/8/2025 (tức ngày 25/6 năm Ất Tỵ) - Hưởng thọ 97 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu từ 07 giờ 00 phút ngày 19/8/2025, tại nhà riêng Thôn Lĩnh Sơn 8, xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An.

Lễ truy điệu và đưa tang được cử hành vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 20/8/2025 tức ngày 27/6 năm Ất Tỵ. An táng tại Nghĩa trang Họ tộc Lê Văn, bản xứ Hòn Tròn, Thôn Lĩnh Sơn 8, xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An.

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội xã Yên Xuân và gia đình, xin trân trọng kính báo đến các cơ quan, đơn vị, đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè gần xa, bà con nhân dân thôn Lĩnh Sơn 8 và các thôn lân cận biết, cùng đến viếng và tiễn đưa Đồng chí Lê Văn Trang về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Yên Xuân

