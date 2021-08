Thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện bị tạm giữ quá thời hạn

Thời gian qua, Công an huyện Diễn Châu thông qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông, hiện đang tạm giữ 52 xe mô tô, xe máy vi phạm hành chính đến nay đã quá thời hạn tạm giữ mà chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp, người vi phạm không đến giải quyết.

Vậy, Công an huyện Diễn Châu thông báo ai là chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp phương tiện có đặc điểm dưới đây, đưa giấy tờ có liên quan đến phương tiện bị tạm giữ đến Công an huyện Diễn Châu để giải quyết. (Địa chỉ: Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Diễn Châu, khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Điện thoại: 02383862313).

Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo và niêm yết công khai, nếu không có người đến liên hệ giải quyết thì Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An sẽ tịch thu các phương tiện dưới đây theo đúng quy định của pháp luật. Đặc điểm 52 xe mô tô, xe máy đang tạm giữ cụ thể như sau:

DANH SÁCH TRÍCH NGANG 52 XE MÔ TÔ QUÁ THỜI HẠN TẠM GIỮ THUỘC DIỆN TỊCH THU, SUNG CÔNG QUỸ