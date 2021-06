Thông báo việc không tổ chức đón tiếp khách dịp kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2021) năm nay đúng vào thời điểm tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước diễn biến phức tạp, khó lường. Ở Nghệ An, vừa xuất hiện ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn phường Hà Huy Tập (TP Vinh) hết sức nguy hiểm, có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An về “Tập trung cao hơn, khẩn trương hơn trong công tác phòng, chống dịch Covid- 19” và để đảm bảo an toàn trong mùa dịch, Đảng ủy, Ban Biên tập Báo Nghệ An xin phép không tổ chức đón, tiếp khách, nhận hoa chúc mừng trong dịp lễ 21/6 này.

Đảng ủy, BBT và toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An xin chân thành cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ, sẻ chia và đồng hành trong thời gian qua của các bộ, ban, ngành Trung ương; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An; các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Kính mong tiếp tục nhận được những tình cảm, sự đồng hành, sẻ chia, giúp đỡ trong thời gian tới.



Xin trân trọng cảm ơn!.