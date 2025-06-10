Thời sự Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 13, khoá XIII Thông cáo báo chí của Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, sáng 6/10, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13, khoá XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

1. Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị. Đồng chí Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị. Trung ương đã thảo luận, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ:

(1) Bầu bổ sung 4 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII, gồm các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên; Thiếu tướng Trần Văn Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; Trịnh Thế Bình, Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Quốc Bình, Vụ trưởng Vụ Địa bàn III, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

(2) Đồng ý để đồng chí Lê Quang Huy thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII theo nguyện vọng cá nhân.

(3) Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá do đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương.

(4) Cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV bầu các chức danh: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác Đại biểu của Quốc hội, và phê chuẩn các chức danh: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Sau đó, Trung ương làm việc tại Tổ, thảo luận về các nội dung: (1) Tờ trình về giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV (cả chính thức và dự khuyết; cả tái cử và tham gia lần đầu). (2) Tờ trình về giới thiệu nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV (cả tái cử và tham gia lần đầu).

2. Buổi chiều, Trung ương làm việc tại Hội trường: (1)Thảo luận về Tờ trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng và nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV. (2) Bỏ phiếu giới thiệu: (i) Nhân sự tái cử Trung ương khoá XIV (cả chính thức, dự khuyết) và nhân sự tái cử Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV. (ii) Nhân sự tham gia lần đầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV (cả chính thức và dự khuyết) và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIV.

Sau đó, Ban Chấp hànhTrung ương Đảng và các đại biểu dự Hội nghị làm việc tại Tổ, thảo luận về 6 nội dung: (1) Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng. (2) Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. (3) Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng. (4) Thời gian, nội dung và Chương trình Đại hội XIV của Đảng. (5) Quy chế làm việc của Đại hội XIV. (6) Quy chế bầu cử tại Đại hội XIV.